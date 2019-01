Amplitudes : Musique concrète, électroacoustique // 03.01.19

On a enfin décidé de se frotter à un sujet qui nous est cher, mais pour lequel on avait jamais vraiment sauté le pas. D’abord parce que la musique concrète et l’électroacoustique font probablement partie des musiques les plus intellectualisées, aussi parce qu’elles sont théorisées et produites par des brutes épaisses qui orbitent tous et toutes à mille lieues de nos concepts nourris aux glitchs, aux wobbles et aux drones. Mais il le fallait. D’abord parce qu’il aurait été dommage qu’on se coupe de tout un pan historique de la musique électronique, ensuite parce qu’elles peuvent être fascinantes. Alors oui, on a probablement dit des conneries. Mais au moins, vous avez le droit à deux heures de musiques dont on parie que vous n’en entendrez pas des comme ça de sitôt.

Bérangère Maximin. © Marine Dricot.

Tracklist :

Pierre Henri & Pierre Schaeffer – Clavecin sarcastique (Echo d’Orphée, 1953)

Francis Dhomont – Je te salue, vieil océan ! (… et autres utopies, 1998)

Bernard Parmegiani – Etude élastique (De natura sonorum, 1978)

Adam Stanović – Metallurgic (Ténébrismes, 2015)

Pink Floyd – Quicksilver (More, 1969)

David Berezan – Badlands (Allusions sonores, 2008)

Manuella Blackburn – Ice Breaker (Petites Etincelles, 2015)

Lutto Lento – First Partition (Partition, 2013)

Bérangère Maximin – Mvt III : Distance (Infinitésimal, 2013)

Luc Ferrari – Les vendanges, Saint-Laurent d’Eze, France (Les anecdotiques)

Åke Parmerud – Grains of Voices (Grains 1995)