Amplitudes : empreintes DIGITALes // 01.06.23

Pour cette avant-dernière émission officielle de la saison, direction le Québec pour une tranche terrorisante (pas trop quand même) sur une maison-mère de la musique concrète, empreintes DIGITALes. On vous a déjà offert plus évident à écouter, mais ça faisait un moment que ça nous chatouillait de causer électroacoustique, donc nous y voilà. Ça va pas groover ou planer comme on vous le propose plus habituellement, cependant, on va essayer de ramener cette classe sonore souvent considérée élitiste à un niveau plus terre-à-terre. Comme nous quoi (terre-à-terre, pas élitistes (quoique)).

Fantasmagorie et vrillages de neurones au programme.

Bonne écoute.

Tracklist :

Francis Dhomont – À l’Orée du conte (Forêt profonde, 1994)

Robert Normandeau – Hamlet-Machine Without Actors (Dômes, 2014)

Manuella Blackburn – Switched on (Formes audibles, 2012)

Horacio Vaggione – Consort for Convolved Violins (Fluides, 2017)

Åke Parmerud – ReVoiced (Nécropolis, 2016)

Natasha Barrett – Mobilis in Mobili (Bouteilles de Klein, 2010)

Hildegard Westerkamp – Cricket Voice (Transformations, 1996)

Paul Dolden – In a Bed Where the Moon Was Sweating. Resonance #1 (L’Ivresse de la vitesse, 1994)

Martin Bédard & Marie-Hélène Breault – 𝄆 Extensio:Warm:Up 𝄇 (Lames de fond, 2022)