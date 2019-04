Amplitudes : Ambient // 25.04.19

Quand l’équipe d’Amplitudes manque d’inspiration lorsqu’il faut choisir un thème, elle en sélectionne un qui semble facile : aujourd’hui, l’ambient. Mais derrière ce genre fourre-tout aux frontières indéfinies, il y a pourtant bien plus que du new age soporifique pour hipster flexitarien ou que des nappes sonores lancinantes qui rappellent les moins bons salons de massages orientaux. De l’éloge de l’hypnagogie jusqu’à la catharsis de l’abrasion, et aussi un peu tout ce qu’il y a entre les deux, on vous offre deux heures hors du temps et des considérations externes ; de quoi, pour une fois, se poser et observer avec sérénité et détachement le monde dérangé qui nous héberge plutôt que de participer à son agitation perpétuelle.

Tracklist :

Taylor Deupree – Negative Snow

Forest Walker – Saved Video of a Postcard

Belong – I Never Lose. Never Really

The OO-Ray – Barriers

Benjamin Hill & Samuel Regan – Untitled I

Giulio Aldinucci – The Tree of Cryptography

Lichens – Heilagur Draugur

Scott Monteith – Ghazal 4

Lawrence English – Allay

Tangerine Dream – Rubycon (Part I)

Tape Loop Orchestra – Lead Us

Bodyverse – Pink Sunsets Were Very Calm

Pjusk – Falmet

Yui Onodera & Vadim Bondarenko – Cloudscape 8

Sonmi451 – Ruis