Ce vendredi 26 mars et à l’occasion de la semaine de la presse et des médias à l’école, Mocco, Diong, Sékou, Mauro et Sofiane ont fait leur premier pas dans les studios de Radio Campus Paris. Ils ont accueilli sur le plateau, Marie de la chaîne youtube « La boîte à curiosités », spécialisée dans la vulgarisation scientifique.

Retrouvez la chaîne de Marie ici !

Technique : Sofiane

Une émission animée par Christophe Da Cunha et Colin Gruel.