Pièces détachées : Donner voix aux textes bruts // 13.01.20

Ce lundi 13 janvier 2020, nous avons eu le plaisir de nous entretenir au téléphone avec Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch pour parler du spectacle Jacqueline actuellement présentée au Cent Quatre dans le cadre du Festival Les Singulier. Emission singulière, nous avons eu l’occasion de parler avec l’acteur-metteur en scène et le musicien d’une littérature brute et de la meilleure façon de la montrer sur scène. Pour vous faire entrer plus avant dans notre sujet, nous vous proposons également d’entendre quelques textes, entrecoupés des interprétations de Philippe Foch.

En chroniques nous sommes revenus sur

Robespierre, la méduse démocratique d’Anne Monfort présenté le 7 janvier dernier au Théâtre Studio d’Alfortville

Tout le monde ne peut pas être orphelin, un spectacle de la compagnie Les chiens de Navarre présenté jusqu’au 18 janvier à la MC93

Una costilla sobre la mesa : Padre un spectacle d’Angelica Liddel comprenant des extraits de Sacher-Masoch Le Froid et le cruel ou la question de la ressemblance présenté jusqu’au 7 février au Théâtre de la Colline

Une émission préparée par Henri Guette, avec la complicité de Camilla Pizzichillo et Hans Lignier réalisée par Théo Albaric.