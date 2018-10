GRPHSM ! 2 – LA LETTRE DANS LA BD

TÉLÉCHARGER LE PODCAST

LA LETTRE DANS LA BD

On considère que la bande dessinée est apparue en 1827 sous l’impulsion du suisse Rodolph Töpffer. Prenant conscience de ce qu’il a inventé et qu’il appelle à l’époque « Littérature en estampe », il va théoriser dessus. Il comprend très vite les potentialités de cet art et explique dans ses écrits l’importance de la graphie de la lettre, la manière dont elle doit fonctionner en symbiose avec le dessin et être dessinée du même trait.

La bd ne cessera de développer une relation intime entre images et textes, développant une esthétique et des codes qui influenceront le graphisme et l’esthétique pop. Jamais analysé, le champ esthétique du dessin de la lettre dans le 9ème art est cependant très vaste. Il ne faudrait pas oublier le rapport qu’entretient cet art à l’objet imprimé. On essaiera de débroussailler le sujet en analysant les liens étroits qu’entretiennent depuis toujours la bande dessinée et la publicité, ainsi que la fétichisation de l’esthétique des comics ou des vieux illustrés qu’on observe un peu partout. On passera en revue code et manière de mettre en scène les mots dans les cases.

Placid

Dessinateur issu de l’underground apparu à la fin des années 70, son style oscille entre l’aquarelle de peintre du dimanche et un dessin aussi frénétique qu’expérimental, signe de son ouverture à 360°. C’est aussi un spécialiste de l’ombre mais amateur éclairé de design graphique et de bande dessinée.

Thomas Gabison

Connu pour son travail chez Actes sud à la tête de la collection bd, il est de manière souterraine l’instigateur de plein de petits projets artistiques et culturels à la limite des pratique amateurs. Il a souvent mis ses talents de graphiste discret au service de projets modestes : pochettes de disques, maquettes de journaux associatifs et autres. Sa connaissance de la bd, du dessin et des enjeux éditoriaux, lui permette de porter un regard pointu sur l’histoire de la bd.

Dim. 23 Juillet 2017

Émission animé et produite par Yassine

Enregistré le 19 avril au Monte en l’air

Musiques

– Jacques Filh ‎- Wraaaach ! ( France – 1968 – Ducretet Thomson )

– John Zorn – Batman ( Usa – 1990 – Nonesuch )

Générique : Ennio Morricone – Mistico ma non troppo – B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )