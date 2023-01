25 Abysses : les flous marins

Les grands fonds marins, aussi méconnus que fascinants. Des milliers de mètres sous la surface de nos océans, ils en représentent plus de 60% et comme on le dit souvent, ils sont moins connus que la surface de la Lune. En effet, seulement une petite fraction de ces fonds marins a pu être cartographiée et étudiée. Le plancher océanique, recouvert de montagnes, vallées, volcans, fosses, … est le plus vaste habitat disponible pour le vivant mais aussi l’un des plus difficiles d’accès pour nous les humains. Quelle ne fut pas la surprise quand dans les années 70 des équipes de recherche ont découvert dans ces eaux sombres, froides et inaccessibles, une biodiversité foisonnante et totalement inconnue à l’époque. S’ouvrait alors un nouveau pan de recherche, allant jusqu’à nous donner de nouvelles hypothèses sur l’origine même de la vie.

Les grands fonds marins, patrimoine commun de l’humanité. Ce sont les termes de l’ambassadeur maltais Arvid Pardo dans un célèbre discours à l’ONU en 1967 réagissant à une épineuse problématique : les fonds marins sont riches en ressources et notamment en minerais. Ce qui ne manque pas d’intéresser les industriels et par la même occasion, de menacer cet écosystème que l’on connaît si mal. Dans les années 70, cet intérêt pour les ressources en eaux profondes est retombé avec la chute du cours des métaux et un accès plus facile sur terre. Malheureusement, aujourd’hui, les prix sont à la hausse, les stocks sont à la baisse, et la demande explose, avec par exemple les terres rares utilisées dans l’électronique et nos téléphones portables. A l’heure où l’on vous parle, plusieurs industriels se préparent à aller miner les grands fonds, au sens propre comme figuré. Face à cette menace, de nombreux militants et scientifiques ont mené un combat qui à notamment abouti en une prise de position importante de la France, deuxième puissance maritime mondiale. La semaine dernière c’est le parlement qui, à l’initiative d’un député Europe écologie les verts, s’est prononcé pour un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins.

Pour discuter de tout ça, nous recevons Marie-Anne Cambon, chercheuse à l’Ifremer, spécialiste de la vie dans les grands fonds marins en contexte hydrothermal.

Musiques La Maman des poissons – Bobby Lapointe

Deep Blue Sea – Art Lown

Animation Joachim Taïeb

Réalisation Méli Bry

Chroniqueurs Nicolas Giroux, Edwyn Guérineau, Mahaut de Lataillade, Pierre-Yves Lerayer

Crédit photo : Joachim Taïeb