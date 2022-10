22 Exploration spatiale : une nouvelle tournée

Elisabeth Borne souhaite investir 9 milliards d’euros dans le secteur spatial sur les trois prochaines années. Une somme qui montre bien l’ambition de la France pour asseoir sa position de puissance mondiale dans la conquête du ciel.

Mais, à l’heure où la Russie annonce vouloir retirer ses effectifs de l’ISS après 2024, à l’heure aussi, entre autres, où de beaux jours sont promis au tourisme spatial, les états ne sont plus seuls à détenir le monopole de la conquête spatiale. On connaît les Jeff Bezos et autres Elon Musk qui profitent de leur fortune pour toucher l’espace du doigt, mais ce ne sont pas les seuls puisque de plus en plus d’acteurs privés ont eux aussi des étoiles plein les yeux, et dans le viseur de leurs business model.

On s’éloigne donc un peu de la démarche uniquement politique et militaire de la deuxième moitié du vingtième siècle et surtout, les enjeux de la recherche spatiale semblent aujourd’hui avoir bien évolué. Mais alors, peut-on parler d’une nouvelle course à l’espace ? Peut-on parler d’un nouvel âge spatial ?

Pour en apprendre davantage, l’Happy Hour Scientifique décolle donc en direction des étoiles et du cosmos ! Au programme : une mise en orbite à base de tournée de shots, un voyage galactique à bord de nos discussions houblonnées et évidemment, le fantastique, l’inénarrable, l’inévitable, l’indémodable Cap’s ou pas cap’s qui défie les lois de la gravitation !

Alors attachez bien vos ceintures, mettez vos casques et embarquez à bord de notre buvette spatiale ! C’est parti avec notre équipe d’arsouille accompagnée d’Alice Thomas (@space_thomalice), vulgarisatrice scientifique et passionnée d’astronomie qui sera notre guide dans cette exploration de l’unibière !

Musiques

Busta Rhymes, Coolio, Ll Cool J & Method Man B Real – Hit ’em High

IAM – Cosmos

Animation Pierre-Yves Lerayer

Réalisation Mélissande Bry

Chroniqueurs Alexandre Morales, Edwyn Guérineau, Ewen Jaffré