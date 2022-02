2022, le grand retour de l’industrie ?

Ils sont loin les Temps modernes et les pitreries de Charlot ! Pour autant, l’industrialisation continue de questionner en cette période de mondialisation, dominée par une économie capitaliste. Car à la clef, il y a un enjeu de taille : l’emploi. Et quand on habite en France, le plus simple est de travailler… en France ! Mais où trouver un poste quand les entreprises sont délocalisées ? Nos deux invitées nous expliquent les stratégies que les entreprises mettent en place pour rester compétitives et faire des bénéfices, tout en demeurant à domicile. Nadine Levratto est économiste, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire EconomiX. Charlotte Gaïsset est chargée d’investissement à la Banque Publique d’Investissement au sein du fonds SPI dédié à l’industrialisation de technologies innovantes.

“Aujourd’hui, tout le monde ou presque veut sauver l’industrie. La question, c’est de savoir comment.”

Devenu un enjeu politique, le made in France constitue un atout considérable. Revaloriser les compétences des Français et payer le salaire qui va avec, revitaliser le territoire… Pourtant, il apparaît plus comme un outil marketing. Que cache ce slogan ?

Aujourd’hui, la réindustrialisation touche de nombreux secteurs, surtout tournés vers des démarches plus durables et respectueuses de l’environnement. De la chimie verte à la santé, en passant par l’énergie, le recyclage et le numérique, nous vous ouvrons les portes de l’industrie.

Au programme



[EDITO] La France et l’industrie – Simon Weil

[INTERVIEW] Entreprises et réindustrialisation – Gaspard Delaruelle

[CHRONIQUE] Des nouvelles de la science – Jade Adil

[MUSIQUE] Pony – Deluxe

[INTERVIEW] Les Français et la réindustrialisation – Gaspard Delaruelle

[CHRONIQUE] La science de révolution selon Kuhn – Simon Weil

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Gaspard DELARUELLE