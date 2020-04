2 Effondrements : demain commence aujourd’hui

Le futur est déprimant. Le réchauffement climatique et ses retombées économiques, sociales, sanitaires et politiques sont une source d’angoisse pour un nombre toujours croissant de citoyens. Que faire face aux crises et multiples effondrements à venir ? Pas de panique, on prend un verre et on se détend.

Avant de se poser ce genre de questions, essayons de comprendre le problème dans toute sa complexité. La fin du monde approche ? Non, seulement la fin d’un système. Comment en reconstruire un autre ? Et avant ça, comment l’imaginer ? Comment savoir ce qui nous attend ? Quelle est l’ampleur de la crise à venir ? Sera-t-elle brutale ou progressive ? Subissons-nous déjà les conséquences des effondrements ? Toutes ces questions cruciales trouvent leur place dans les réflexions des collapsologues.

Le mot collapsologie renvoie à Pablo Servigne, Aurélien Barreau ou Yves Cochet, figures très médiatisées de ce mouvement. Mais si cette discipline a ses consensus, elle regroupe aussi des visions, théories et hypothèses différentes, parfois en contradiction, parce que rien n’est plus difficile à étudier que le futur. C’est cette complexité qui amène un besoin de dialogue, et parce que ce débat concerne chaque citoyen, il faut parler, débattre et réfléchir collectivement à cet avenir si incertain.

C’est au travers de discours, de visions politiques, que la collapsologie est perçue et construit des représentations dans l’imaginaire collectif. C’est précisément le sujet de thèse d’Anne Rumin, diplômée du master de théorie politique de l’école doctorale de Sciences Po, notre invitée pour cet épisode 2 de l’Happy Hour Scientifique !

Enjoy !

Ce sujet étant très touffu, on n’a malheureusement pas pu tout évoquer. Alors voici une petite sélection de documents qui pourraient nourrir votre réflexion et répondre à des questions qu’on a skippé.

