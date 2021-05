12 Passer les sciences, le casse-tête des vulgarisat.eurs.rices

Comment se faire bon passeur de sciences ?

Notre petite bande d’incorrigibles piliers de comptoir a décidé de prendre un peu de recul et de te parler de vulgarisation. Parce que c’est bien beau de tenir une émission de vulgarisation scientifique et de te parler chaque mois de sujets plus intéressants les uns que les autres, mais un petit point sur notre pratique ne peut pas nous faire de mal. Avec nos invités, la journaliste Alice Mounissamy et le chercheur et vulgarisateur Pierre Kerner, on va toucher du doigt les limites de la vulgarisation scientifique, de la création du contenu à la réception par le public.

Bonne écoute !

Musiques

Science sans conscience – Alpha Blondy

She blinded me with science – Thomas Dolby

Animation Sybille Buloup

Réalisation Mélissande Bry

Chroniques Marion Barbé, Aymeric Bescos, Tiphaine Claveau

Crédit photo : Anthony Delanoix