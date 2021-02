10 La nature peut-elle reprendre ses droits ?

En juin dernier était rendu le rapport de la convention citoyenne pour le climat, qui proposait notamment l’insertion du crime d’écocide dans la Constitution. Dans ce rapport, l’écocide est défini comme “toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires”. Dans l’actuel projet de loi climat, le crime d’écocide est remplacé par le délit d’écocide. Si c’est un pas en avant, nous sommes encore loin de l’ambition de la convention citoyenne, et cette mesure édulcorée est très loin de faire consensus.

Aujourd’hui, vous l’aurez peut-être deviné, on va parler de droit de l’environnement : la nature doit-elle avoir des droits ? Donnés par qui ? Pourquoi ? Et surtout, est-ce une bonne solution pour lutter contre le dérèglement climatique et la 6ème extinction de masse ? Comment concrètement représenter un fleuve, un arbre centenaire ou une montagne ? Le droit environnemental est-il un caprice sans réelle utilité ? Ou représente t-il un réel espoir et une possible porte de sortie de la crise écologique ?

C’est ce qu’on va voir dans cet épisode. Et pour s’interroger avec nous, nous avons le plaisir d’accueillir Marine Calmet, juriste en droit de l’environnement et des peuples autochtones, et co-fondatrice de l’association Wild Legal.

Installez vous confortablement, et si vous voulez en savoir plus et découvrir nos sources, suivez donc ce Livetweet préparé par nos soins avec beaucoup d’amour, et suivez nous sur Twitter tant qu’on y est ! Bonne écoute !

