Les Voix du Crépuscule : L’Afrique des routes // 07.04.2017

Enregistrement public des Voix du Crépuscule ce vendredi 7 avril à 18h30. Emission avec participation du public. Entrée libre et gratuite.

Le musée du quai Branly consacre une grande exposition à « l’Afrique des routes » (31 janvier 2017-12 novembre 2017) qui a pour ambition de restituer à la fois l’histoire et la géographie d’un continent qu’on a trop longtemps conçu comme une grande île isolée des grands échanges commerciaux et culturels, vastes étendues de déserts et de savanes où les routes et les lignées s’effaceraient sitôt les vents tombés et les vivants disparus.

En marge de ce beau projet scientifique, Les Voix du Crépuscule vous proposent, en collaboration avec son partenaire, le salon de lecture Jacques Kerchache du musée du quai Branly, de consacrer une émissions spéciale aux routes de l’exil depuis l’Afrique. On connaît en effet mieux les points d’entrée sur le territoire européen (comme les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla mais surtout, plus récemment, l’île de Lampedusa) que les interminables et complexes trajets que doivent parcourir les hommes qui décident de quitter leur pays pour un « (c)rêve » européen (je reprends ici le nom donné par le danseur et chorégraphe Jean Boog à l’une des pièces chorégraphiques dans le cadre de l’exposition Rêve brisé ? mise en place par Claire Nini et à laquelle nous avions déjà consacré un carnet sonore).

Pour arpenter ces routes difficiles et douloureuses à la fois d’un point de vue sociologique (en tâchant de comprendre les raisons et circonstances des départs, les stratégies de voyage, les réseaux concernés, etc.) mais aussi artistique (en tâchant de nous approcher des émotions que traversent les personnes embarquées dans de tels voyages) et médical (car les violences, les angoisses et les privations dont sont victimes les migrants causent de nombreuses souffrances physiques mais aussi psychiques) , nous serons accompagnés de :