STUDIO ARTICHO – 10 – BREAKDOWN

TÉLÉCHARGER LE PODCAST

Dessin de Liam Cobb

Breakdown press est un éditeur indépendant anglais apparu en 2012 dans un contexte ou la bd indépendante commencé à fleurir. Des éditeurs comme Nobrow, Landfill ou Famicon express occupait un petit peu le terrain avec des productions de qualités diverses. Breakdown press s’rst très vite imposé de manière internationale au près des spécialiste qui voyait débarqué là un éditeur ambitieux, fougueux et prolixe. Avec une approche esthétique moderne. Un catalogue qui mélange la jeune scène anglaise et des auteur s internationaux. Ainsi que des superbes rééditions d’auteur japonais important. L’editeur anglais continue ainsi un travail entamé par Picture box avec la complicité de Ryam Holberg, un spécialiste américain du manga.

MES INVITÉS : JOE KESSLER & RICHARD SHORT

Joe Kessler est un dessinateur anglais au style flamboyant et barré. C’est aussi le directeur artistique de Breakdown Press. Ambitieux et enthousiaste il se démène pour créer le plus beau catalogue de bd et le faire rayonner intretionalement.

Richard Short est un auteur de bd. Il fait parti de cette bande d’ami tous au service de ce projet éditorial.

breakdownpress.com

breakdownpress.tumblr.com

Plus d’info sur le blog de L’Articho sur ce post

– – – – – – – – – -

Dim. 9 oct. 2016

Une émission produite et réalisée par Yassine.

Avec l’aide de de Mathieu Bayard Traducteur : Volker Zimmerman

Émission enregistré le 6 octobre dans le cadre du Festival fanzines

– – – – – – – – – –

Musiques Générique

– Ennio Morricone – Mistico ma non troppo : B.O. le Monachine ( Italie – 1963 – C.A.M )

Sélection de productions anglaises assez récentes

– The visionist – Sin-Cere ( UK – 2015 – Pan )

– Lipgloss twin – Wannabe ( UK – 2015 – Voice of an Angel – Gamsonite / Pc music )

– Spinne – Hell Hound ( UK – 2015 – Soundcloud )

– Dux Content – Wannabe ( UK – 2014 – Pc Music )