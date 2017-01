Safe Travel #05 – Step-Art // 07.02.17

Dans la prochaine émission du Mardi 07 Février nous sommes heureux d’accueillir le producteur parisien Step-Art dont le premier album « Playground » sort ce Vendredi 27 Janvier sur le label Stand High Records.

Ingénieur du son de formation, il fait parti de ces producteurs qui aujourd’hui construisent les ponts entre le Reggae et les musiques électroniques. Grand amateur de Reggae et de Drum & Bass il découvre le Dubstep dès 2005 et entrevoie tout de suite les possibilités qu’offrent ce style de musique (fraîchement débarqué d’Angleterre) de part son éclectisme et le mélange des genres musicaux qu’il propose.

Auteur de nombreuses productions et remixes, joués par des pointures de la scène Dub (Jah Shaka, Roots Ting, Jahspora, Stand High Patrol, Dub 4, Dog Boy…), il signe en 2013 un premier maxi en collaboration avec le Sound System breton Stand High Patrol avec les morceaux « Another Night » et « Rainy City Blues » où l’on retrouve la voix du talentueux chanteur Pupajim (deux morceaux devenus des classiques des danses Sound System).

Step-Art viendra nous présenter son premier album « Playground », un LP 11 titres à l’image de son univers musical où les mélodies se heurtent à la puissance des basses et où l’on retrouve toute l’étendue de ses influences, oscillant entre Reggae, Dub, Dubstep, Hip Hop et Basss Music.

(Playground LP – Artwork by Kazy)

(Step-Art)

(DJ Bluntsman, Step-Art et DJ Pohy)

Comme d’habitude nous consacrerons la première partie d’émission aux nouveautés Reggae et Dub ainsi que quelques promos à sortir prochainement. La dernière demie heure sera elle consacrée aux nouveautés Dubstep et Bass en tout genre. Comme tous les mois il y aura les rubriques « Le track qui claque » et « Le track qui gratte » animées par mister Georges Kiosk (disquaire chez Toolbox Records), ainsi qu’un agenda des soirées parisiennes à ne pas louper en ce mois de Février (avec des places à gagner).

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe ce Mardi 07 Février de 22h30 à 00h.