Reportages en Muscadet

A l’occasion de notre émission sur le Muscadet, notre reporter Lise Côme s’est rendue dans le vignoble pour rencontrer deux vignerons : Vincent Caillé et Julien Braud, tous deux situés à Monnières. Une génération les sépare, mais ils se rapprochent dans leur vision de faire du vin, qui est celle de révéler les grands terroirs du Muscadet en harmonie avec la nature et leur environnement.

Vincent Caillé (Domaine du Fay d’Homme)

Vigneron sur le domaine familial depuis une trentaine d’années, Vincent Caillé travaille 25 Ha de vignes en biodynamie. Il fait partie de ces vignerons de la région nantaise qui participent à une nouvelle mise en valeur des appellations Muscadets, en produisant de grands vins sur des terroirs de gneiss, d’orthogneiss et de gabbro. On le retrouve dans ses vignes pour parler de ces terroirs et de ses pratiques culturales, avant de se diriger vers sa cave pour parler élevage et déguster quelques unes de ses cuvées. En voiture !

Julien Braud

Julien Braud est un jeune vigneron de trente ans à la tête de son propre domaine depuis 2013. Il y travaille 7,80 Ha de vignes en bio et conversion bio. Dans les vignes depuis tout petit aux côtés de ses parents, il décide de s’installer à son compte et se démarque du domaine familial par les pratiques culturales qu’il met en place et ses méthodes de vinification. En effet, n’utilisant pas de produits phytosanitaires, il travaille le sol (en prévoyant à terme y faire participer ses chevaux), vendange manuellement et intervient peu dans la cave, dans le but de révéler les terroirs. Le moins que l’on puisse dire est que ses vins sont très prometteurs !

Reportages réalisés le 27 janvier 2017 à Monnières (44).