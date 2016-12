OVVCDN # 30 Suite n°2 de l’Encyclopédie de la Parole // 20.12.16

On est allé chercher des noises aux paroles grâce au spectacle Suite n°2 de l’Encyclopédie de la Parole, présenté au festival Mesure pour Mesure du Nouveau théâtre de Montreuil, le 15 décembre dernier. On a rencontré Joris Lacoste, membre du collectif et metteur en scène.

Le spectacle : une performance étourdissante de cinq comédiens qui réincarnent sur scène des extraits d’enregistrements audio récoltés tout azimut par le collectif de l’Encyclopédie de la parole. Les extraits sont transformés en partition vivante pour inviter à de nouvelles écoutes, plus humaines, plus fantaisistes, pleines d’humour et engagées… grâce à leur superposition, à la mise en scène du simultané, et à l’autopsie de la trace sonore réalisée au scalpel de l’interprétation précise des documents, pris non plus au mot, mais à l’intonation, à l’accent, à l’inflexion, à l’énergie, au tic, au souffle près. C’est une ouverture à l’imaginaire vouée au syncrétisme de chaque spectateur, des situations qui émergent d’elle-même et se révèlent à un sens nouveau, dans l’écho, quand l’écoute se réfléchit.

À voir, et à entendre !

Réalisation : Marie Bouchier