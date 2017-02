La mue du Muscadet, un vignoble sur lequel il va falloir compter.

Emission du 12 février 2017

« La terre du muscadet devient à bien des égards le pays des « trop » : trop de rendements, trop de vins plus ou moins médiocres, achetés et revendus à bas prix par trop de négociants. Au final, trop de vignerons sur le carreau. Restent quelques poignées d’hommes — ils ne sont pas trop eux —, qui rêvent de qualité et mènent une quête de plus en plus précise de leurs terroirs : l’avenir des AOC locales est entre leurs mains ». Cette assertion en demi-teinte — litote —, constitue le paragraphe d’ouverture d’un chapitre consacré à la région nantaise dans un très sérieux ouvrage sur la Vallée de la Loire, publié en 2010. Sept ans plus tard, quid du Muscadet ? Sa situation a t-elle évoluée, s’est-elle améliorée ? Questions que nous nous poserons ce soir pour cette nouvelle émission des Coudes sur la Table. Constitué par des légions romaines qui ont apporté la vigne il y a 2000 ans en pays nantais, carrefour de la Bretagne, de la Vendée et de la Loire, le vignoble du Muscadet a connu diverses catastrophes : en 1709, au cours d’un hiver rugueux, l’eau des côtes océaniques a gelé et le vignoble a été intégralement détruit par le froid. Episode après lequel on y instaure le cépage encore en vigueur aujourd’hui : le Melon de Bourgogne. Rebelote en 1885, le phylloxera, là encore, détruit tout…. La dernière catastrophe en date n’est autre que l’exploitation industrielle du vignoble et la suprématie des négociants. Alors ce soir, on vous parle de ceux qui militent pour un peu plus de sérieux et un peu moins de business, avec une seule question sur les lèvres : en terre de muscadet, le changement, c’est maintenant ?

Les invités :

– Jérémie Huchet, vigneron à Château-Thébaud, à la tête du Domaine de la Chauvinière

– Antoine Gerbelle, critique et journaliste vin à l’Obs et sur France Inter aux côtés de François-Régis Gaudry, pour l’émission dominicale, on va déguster. Il est également le co-auteur, avec Sylvie Augereau, de Soif d’Aujourd’hui.

Une émission enregistrée aux Caves de Prague (Paris 12e), préparée et présentée par Louis Michaud, avec la collaboration de Lise Côme, Fabrice Tessier, Bérangère Fagart et Thomas Wolfman.