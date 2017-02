La Matinale – Le travail du sexe sur interne et Partage3D

La prostitution, ou travail sexuel, serait-il en train de passer de la rue à internet ? Le 6 avril 2016, l’Assemblée nationale votait une loi pénalisant les clients. Six mois plus tard, certaines associations estiment que la loi a fragilisé la situation des travailleurs et travailleuses du sexe. On en parle ce soir avec Anaïs, porte-parole du STRASS, le Syndicat du Travail Sexuel.

Cette loi considère que nous sommes des enfants incapables de décider pour nous-même mais le résultat aujourd’hui montre que nous avions raison, la loi nous a mis dans une situation épouvantable

Vous avez un projet révolutionnaire mais pas les sous pour vous offrir une imprimante 3D? Gabriel Tapia est président de l’association Partage3D, qui met en lien les « makers », c’est-à-dire les gens ayant un projet d’impression, avec des propriétaires d’imprimantes. Et il nous explique au passage où en est l’impression 3D à l’heure actuelle.

Puis comme tous les mardis, Clémence vous livre les bons plans de l’actu universitaire, et l’on accueille Thibaud pour la bande annonce de la présidentielle 2017…

