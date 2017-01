La Matinale – Mémoire vive et KIRON

Ce matin, les Parisiens rendaient hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Des événements désormais indissociables dans nos mémoires de ceux du 13 novembre 2015.

Sarah Gensburger, sociologue au CNRS, est spécialiste de la mémoire, notamment de la présence du passé dans la ville. En tant qu’historienne, elle a travaillé sur l’histoire de Paris dans la Seconde Guerre mondiale. Avec les attentats, son objet d’étude apparaît en-bas de chez elle. Au départ, Sarah écrit un blog au jour le jour… Jusqu’au 14 juillet 2016, date à laquelle elle pensait clore le blog et où est survenu l’attentat de Nice.

Mémoire vive – chronique d’un quartier, Bataclan 2015-2016, mêle donc le quotidien d’une Parisienne et le regard d’une sociologue. Elle y intègre les remarques de ses enfants et de nombreuses photos, preuves qui étayent le texte et permettent au lecteur d’être acteur de l’événement. En bonne sociologue, l’auteure s’en tient aux faits sans tomber dans l’idéologie qui consisterait à vouloir excuser ou accuser. Une des réactions aux attentats a été de renforcer l’identité de quartier, et c’est sans doute la raison pour laquelle Sarah Gensburger a fait du quartier du Bataclan le personnage principal de son livre.

« C’est un livre sur le regard… pour inciter les gens à regarder autour d’eux »

Iran, Bangladesh, Congo, Afghanistan, Somalie, Érythrée… Ce sont quelques uns des pays dont viennent les jeunes que l’association KIRON accompagne. Cette association cherche à favoriser l’accès des migrants, réfugiés, demandeurs d’asile aux études supérieures, et à terme, leur insertion professionnelle. Pour beaucoup d’entre eux, l’accès aux formations relève d’un véritable parcours du combattant. KIRON leur permet d’intégrer des cours en ligne puis de poursuivre une formation au sein des institutions françaises. Elle leur donne aussi accès à des cours de langue, des mooks, des workshops avec des entrepreneurs sociaux, un buddy priogramme, un système de mentorat, un service de soin psycho-social s’ils en ont besoin. Cette « start-up sociale » est en partenariat avec 22 écoles et universités et propose 4 filières: commerce, informatique, science de l’ingénieur et sciences sociales.

Aurore Du Roy, coordinatrice des programmes – Kiron France et Camille Soulier, coordinatrice du développement – Kiron France, sont dans le studio de Radio Campus Paris ce soir.

« Ils ont fait quelque chose d’incroyable, passer de réfugié à étudiant de Sciences po Paris »

Côté chronique, Valentin nous parle de la place des sondages dans les primaires socialistes et les élections présidentielle, et Anna nous présente le dernier film de Jim Jarmusch, Paterson.

