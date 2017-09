La Matinale – J’arrête la pilule & Guide pour Agir // 27.09.17

Aujourd’hui, on reçoit Sabrina Debusquat, auteure de « J’arrête la pilule » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Son enquête publiée début septembre lève le voile sur les effets secondaires de la pilule contraceptive : baisse de libido, effet cancérigène sur le long terme, et même embolie pulmonaire. Elle nous explique qu’aujourd’hui encore, de nombreuses femmes ne sont pas écoutées quand elles interrogent le corps médical à propos de leur contraception.

« La pilule n’a pas été créée ni financée par des gens qui pensaient au bien-être des femmes. »

En deuxième partie d’émission, Cécile Lizet et Lucie Berson de l’association Astérya nous présentent leur Guide Pour Agir. Cette association, qui s’applique à soutenir diverses initiatives citoyennes, a compilé plus de 1000 manières de s’engager au quotidien. Le Guide Pour Agir, disponible uniquement en papier et à prix libre, entend favoriser l’engagement citoyen sous toutes ses formes. En recensant les différentes manières d’agir à Paris, que ce soit pour la vie de quartier, dans des mouvements citoyens ou dans des associations d’agriculture urbaine, il permet à tous et toutes de s’engager selon ses envies et son emploi du temps.

» Il y a une visée pédagogique, on ne liste pas seulement les actions possibles, on explique les enjeux de certaines causes. »

Côté chronique, Lucas a testé pour nous la réalité virtuelle au Forum des Images… Il nous donne son verdict !

Présentation : Anna Péan / Co-interviews : Eloïse Bussy et Maureen Lepers / Chronique : Lucas Chateau / Web : Lucas Chateau / Réalisation : Rémy Dussart / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard