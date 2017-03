La Matinale – Impunités, une justice à 2 vitesses & les Aliennes

On est en plein dans l’actualité ce soir dans la Matinale puisqu’on parle corruption et politique avec Vincent Le Coq, maître de conférence en droit civil et auteur d’un pamphlet coup de poing, Impunités, une justice à deux vitesses. Au coeur du livre, il y a en effet l’idée d’un malentendu entre les justiciables et l’appareil judiciaire : pour les Français, la justice est là pour rétablir le droit, tandis que, du point de vue des magistrats, leur mission est surtout de préserver l’ordre établi. En conséquence, le rôle de l’appareil judiciaire, soutenu à ce titre par la machine médiatique, serait de prévenir, chez les citoyens, une forme de défiance envers les hommes politiques. Le but d’Impunités, c’est donc de comprendre, par un détour par le temps de l’histoire, pourquoi les magistrats ne sanctionnent pas les hommes politiques, et d’analyser comment ils y parviennent.

« Il n’y a pas de différence entre le judiciaire et le politique. (…) En France le judiciaire est subordonné au politique. »

En deuxième partie, on reçoit Tatyana Razafindrakoto, coordinatrice du festival Les Aliennes qui revient pour une deuxième édition entre les 11 et 12 mars, à la serre du Grand Parc de Saint-Ouen. Elles se donnent cette année pour mission de faire tomber les tabous et les clichés sur les corps des femmes, TOUTES les femmes, et TOUS leurs corps. Le but ? Décomplexer les corps et les féministes, rendre visibles celles qu’on ne voit pas, ou celles qu’on ne voit plus parce qu’on a décidé qu’elles étaient trop vieilles. Grossophobie, sexualité, slut-shaming, body-shaming, la question du consentement, l’estime de soi sont au programme de cette 2ème édition.

« Personne, même une féministe, n’a le droit de juger le féminisme de l’autre. »

Et puis Anna est allée à l’Editathon ce week-end et vous a rapporté un reportage sur la place des femmes sur Wikipédia, et Quentin nous parle du dernier album de Stupeflip, Stup Virus.

Présentation : Maureen Lepers / Coèinterview : Loïc Gazar et Dania Kaddur / Reportage: Anna Péan / Chronique : Quentin Bresson / Réalisation : Paul-Henrie Dimitriu / Web : La Rédaction / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.