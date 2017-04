La Matinale – Handicap dans la présidentielle & Hasard Ludique

Retour en fanfare de la Matinale. Ce soir on parle de handicap dans la Présidentielle avec Marion Aubry de l’association Toupi, Vincent Lochmann, rédacteur-en-chef de Vivre FM, et le célèbre Philippe Croizon ; et puis on vous présente le Hasard Ludique avec Vincent Merlet, co-fondateur du lieu, Jules Charbonnet, designer, et Kevin Chabot, graphiste.

Parmi les grandes thématiques oubliées de cette campagne présidentielle, il y a le handicap. Invisible dans les débats généralistes, le sujet peut pourtant peser lourd sur l’élection puisque près de 18% de la population française est directement concernée – 50% si l’on inclut les aidant et les auxiliaires de vie. Pour faire le point, nous recevons en première partie d’émission Marion Aubry, vice-présidente de l’association Toupi (Tous Pour l’Inclusion), Vincent Lochmann, rédacteur-en-chef de la radio Vivre FM, et Philippe Croizon, nageur amputé des quatre membres qui a récemment signé avec d’autres personnalités en situation de handicap une lettre ouverte aux candidats à la Présidentielle. Avec eux, nous nous intéressons aux promesses des différent.e.s candidat.e.s et examinons leurs oublis et leurs manquements : quel.le.s sont les candidat.e.s les plus au point ? Les plus audacieux.ses ? Les plus en retard ? Et surtout, pour quelles raisons ? Plus largement, enfin, nous réfléchissons à la place des personnes en situation de handicap dans la société civile : quelle visibilité, quelles avancées ? Quel chemin reste-t-il à parcourir ?

« Notre objectif avec cette lettre, c’est de faire du handicap un sujet public, pas quelque chose qu’on évoque dans les couloirs. Les personnes en situation de handicap méritent un véritable ministère. » (Philippe Croizon)

En deuxième partie d’émission, focus sur Le Hasard Ludique, une ancienne gare de la petite ceinture transformée en un « lieu culturel hybride et spontané », qui ouvre ses portes le 29 avril, et organise à partir de cette date un long mois d’inauguration, plein de concerts en tous genres, de projections de films à tout va, et de bonne bouffe. Avec nous en studio pour en parler, plusieurs de ses fondateurs et de ses designers : Vincent Merlet, co-fondateur du Hasard Ludique, Jules Charbonnet du studio de design Barreau et Charbonnet, et Kevin Chabot de la société de graphisme Appelle moi Papa. Ensemble, ils évoquent la grande aventure de la réhabilitation, la dimension participative du projet, mais également leur volonté de mettre à l’honneur une culture plurielle et foisonnante dans un espace qui préserve la mémoire de l’incontournable 18e arrondissement de Paris. Pour plus d’infos sur les quatre week-ends dédiés à l’inauguration et le programme, c’est par ici !

« Dès le départ, quand on a imaginé Le Hasard Ludique, on l’a vraiment pensé pour le quartier. Pour créer ce lien social dont l’arrondissement a besoin, on a voulu aller à la rencontre des riverains. Ca a vraiment contribué à enrichir le projet. » (Vincent Merlet)

Enfin, côté chronique, on retrouve Pitoum qui fait le point sur la situation du monde à l’approche du débat présidentiel de demain.

Présentation : Marion Guichaoua / Co-interviews : Erwan Duchateau & Anna Péan / Chronique : Pitoum / Réalisation : Pierre-Henri Dimitriu / Web : Maureen Lepers / Coordination : Marion Guichaoua et Elsa Landard.