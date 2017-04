La Matinale- Bienvenue dans le nouveau monde & Nous et les autres

Mathilde Ramadier a passé 4 ans dans le monde fabuleux des startups. Fabuleux, ou pas. Elle est l’auteure de Bienvenue dans le nouveau monde, Comment j’ai survécu à la coolitude des startups. Dans ce livre, elle décrit l’univers de ces nouvelles entreprises qui se veulent révolutionnaires. De la lecture de l’annonce à la vie d’entreprise en passant par l’entretien, elle décrypte la « novlangue » de ce monde du travail 2.0 où smileys, welcome kit, bonbons Haribo et l’absence de hiérarchie supposée vont de pair avec une infantilisation galopante et l’hypocrisie des collaborateurs. Les anglicismes sont omniprésents, jusqu’au ridicule, et sont peut-être là simplement pour déguiser l’ancien monde et le faire passer pour un nouveau monde bien plus agréable, fait d’abondance et de conquête de l’avenir.

L’auteure souligne la précarité subie par les jeunes de la génération Y ou génération « WHY » dans les startups berlinoises. Elle a aussi lancé un appel à témoignages en France pour ne pas se focaliser uniquement sur la capitale allemande. Le résultat est frappant : des jeunes désillusionnés, précarisés, des carrières à l’arrêt et une rhétorique du « winner » devenue insupportable.

Depuis la parution de son livre, Mathilde Ramadier a reçu une centaine de messages de jeunes ayant vécu des expériences similaires. Si elle ne prétend pas détenir la vérité absolue sur le phénomène des startups, son analyse se base sur douze expériences en seulement 4 ans, de quoi ouvrir la discussion.

« Finalement moi j’étais manager de mes feuilles de calcul excel et de mes tableaux google docs. »

En deuxième partie, on reçoit Carole Reynaud-Paligot, commissaire de l’exposition “Nous et les autres, des préjugés au racisme” que vous pouvez découvrir au Musée de l’Homme jusqu’au 8 janvier 2018. Quelles sont les origines du racisme ? Comment peut-il être institutionnalisé ? Que dit la science à propos de races dans l’espèce humaine ? Cette exposition instructive apporte des réponses à ces questions encore vives qui prennent racine dans le colonialisme, les régimes fascistes, l’apartheid en Afrique du Sud ou encore la ségrégation aux Etats-Unis. L’exposition montre ainsi comment l’on peut aboutir à un racisme extrême lorsque l’Etat et ses institutions sont eux-mêmes racialisés. Pour Carole Reynaud-Paligot, le fait de faire des catégories n’est pas anodin et a des répercussions très violentes sur l’individus catégorisé. Elle explique que les préjugés sont produits par la société, les médias les font circuler, les hommes politiques peuvent s’en saisir et les instrumentaliser, les intellectuels, les scientifiques sont autant d’acteurs susceptibles de produire des processus de racialisation et d’ethnicisation. Elle souligne que la société civile est aussi un acteur essentiel qui peut choisir de subir ou de s’opposer à la montée du racisme.

L’exposition s’achève sur l’étude du racisme actuel. Elle met en lumière des dérapages évidents malgré un Etat qui se veut anti-raciste, posant la question des mesures à adopter pour lutter contre le racisme. Bon plan sortie à la veille du second tour des élections présidentielles donc.

« On espère que les citoyens prennent conscience qu’ils sont aussi un des acteurs de ce processus et qu’ils s’interrogent sur leur rôle. »

Côté chroniques, Thibaud revient sur la soirée électorale du côté des partisans de Mélanchon et sur la façon dont ils se projettent pour le second tour. Clémence quant à elle est fidèle au poste pour vous donner tous les bons plans universitaires de la semaine.

