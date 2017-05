Mappemonde : Eurovision // 08.05.17

C’est fini la politique. Mappemonde est de retour aux affaires avec un épisode non moins spécial sur l’Eurovision. Une anthologie chronologique et subjective des meilleures chansons gagnantes du concours européen de la chanson de 1956 à nos jours. L’occasion de voir que l’Eurovision a survolé quatre phases plus ou moins distinctes : la chanson à texte d’Europe de l’Ouest, les synthés dégueulasses, la folie scandinave contre la mélancolie irlandaise et enfin le n’importe quoi hégémonique d’Europe centrale. Faut pas croire mais je suis un expert.