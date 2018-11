Yummy // 30 ans de Sub Pop & Loufoqueries // 05.11.18

En 1988, Sub Pop voyait le jour. 30 ans après, Yummy fête son anniversaire. On écoute des morceaux issus des premières compilation cassette du label. On parle aussi de la mort d’Hardy Fox à qui l’on rend hommage en écoutant des morceaux des Residents et autre loufoqueries folk.

PLAYLIST

Sierra Manhattan « Politics » (Are U Single ? No, I’m Album – AB Records / Atelier Ciseaux – 2018)

Alexander Van Pelt ‎« Summer Time City Lights » (Afternoon Delight – AB Records – 2014)

Baxter Dury, Etienne De Crécy, Delilah Holliday ‎ « Walk Away » (BED – PIAS – 2018)

The Residents « Torniquet Of Roses » (Fingerprince -Ralph Rec – 1977)

The Residents « Running Away » (Intruders – Cherry Red Records – 2018)

Tim Buckley « Monterey » (Starsailor – Rhino – 1970)

Alexander « Skip » Spence « War In Peace » (Oar – Columbia – 1969)

Fastbacks « Swallow My Pride » (Sub Pop 200 – Sub Pop – 1988)

Girl Trouble « Gonna Find A Cave » (Sub Pop 200 – Sub Pop – 1988)

Beat Happening « Pajama Party In A Haunted Hive » (Sub Pop 200 – Sub Pop – 1988)

Ok Vancouver Ok « In Lieu Of The Moon » (Influences – Kingfisher Bluez – 2014)

