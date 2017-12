Métro. Une balade sonore d’une heure dans le métro de Paris, de couloir en escalier, de rame à pneus en escalator…

Ce soir, nous descendons et passons 58 minutes sous terre, dans les entrailles de Paris, avant de ressortir, épuisés mais contents, quelque part sur la ligne 11…

Nous avons volé et virevolté, de ligne 5 en 8 en 9 en 12 en 10 ; nous avons parlé de construction, de tunnels, de passages sous la Seine et de congélation du sol ; nous avons parlé de la profondeur des lignes, de publicité et puis des quelques films qui ont été tournés ici bas…

Enfin, et c’est une première universelle, nous avons testé un prototype de micro qui permet, à travers les murs et les strates du sol, d’entendre tout ce qu’il se passe dans Paris.

Une heure de balade un peu débridée donc, enregistrée à 100 % sur le terrain ou plutôt sous le terrain !

Pour nous accompagner de ci de là, nous avons sollicité Julian Pepinster et Jean-Emmanuel Terrier de l‘Association D’Exploitation du Matériel Sprague (Ademas). Cette association préserve et entretient depuis vingt ans d’antiques et mythiques rames Sprague vieilles d’un siècle, tout en organisant des visites guidées du métro.

Plus d’infos sur www.ademas-assoc.com

—————————————————————

Une heure dans le métro, une création radiophonique d’Anaïs Sadowski et François Bordonneau.

Avec des extraits sonores de La Grosse Caisse, film d’Alex Joffé (1965)

et Subway, film de Luc Besson (1985).

Musiques additionnelles d’Eric Serra, tirées de la bande originale de Subway.

Le chanteur lyrique interprète l’ « Air du Commandeur » de Don Giovani (W.A. Mozart).