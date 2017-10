Tropical Club : Reprends-moi #4 // 14.10.17

George vous propose un 4e épisode de « Reprends-moi », une carte blanche spéciale reprise.

La playlist :

Aerosmith – Shakey ground (2012) / Version originale de The Temptations (1975)

Edward Sharpe and the Magnetic Zeros – Wooden indian (2013) / Version originale de John Denver (1971)

Feist and Constantines – Island in the stream (2007) / Version originale de Kenny Rodgers et Dolly Parton (1982)

Cal Tjader – Gimme Shelter (1971) / Version originale de The Rolling Stones (1969)

Sheila – Bang Bang (1966) / Version originale de Cher (1966)

Terry Reid – Stay with me baby (1969) / Version originale de Lorraine Elison (1966)

Rod Stewart – All right now (1984) / Version originale de Free (1970)

Bonjah – Royals (2013) / Version originale de Lorde (2013)

Barbara – Même si tu revenais (1965) / Version originale de Claude François (1965)

Ella Fitzgerald – Hey Jude (1969) / Version originale de The Beatles (1968)

Boris Midney – The Empire stikes back edition – Star wars main theme (1980) / Version Originale de John Williams (1980)

Walter Murphy and the Big Apple Band – 5e symphonie (1976) / Version originale de Ludwig Van Beethoven (1808)