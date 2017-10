Tropical Club : Plage #1 // 03.10.2015

Hello tout le monde ! Alors, le blues de la rentrée?

Pas de souci, George et Andy sont là pour changer tout ça ! Que ce soit clair, nous sommes ensemble au Tropical Club pour faire descendre le stress de la semaine, le blues de la grisaille, le froid et tout ce qui est mal sur Terre. Et rien de mieux que le samedi soir pour ça !

Pour cette première, au programme, pour démarrer à la cool : l’actu musicale de notre reporter musical de choc, Jean-Kevin, ado post-pubère, aux goûts douteux, l’indispensable météo des plages et une séance linguistique, entre autres.

Playlist :