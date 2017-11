Tropical Club #58 if you wanna rock’n’roll // 25.11.17

Cette semaine George est de retour sur le plancher des vaches, après un vol très rock’n’roll dans la stratosphère et en planeur, s’il vous plaît. Avec Andy, les deux princes de la plage du Tropical Club vous ont préparé une playlist à réécoutez sans modération.

Il sera question de Malcolm Young qui est assez décédé, des goûts musicaux de Charles Manson, de la jungle urbaine de Casablanca, de Brian Wilson, de Maguy, de Gabe the dog, de nuages d’été et d’amour bien entendu.

Contre toute attente, nous parlerons aussi cuisine pas chère pour étudiant en rade. George vous proposera sa célèbre banane flambée et évoquera ses souvenirs de tourisme culinaire.

La playlist :

It’s a long way to the top (If you wanna rock’n’roll) – AC/DC

Helter Skelter – The Beatles

Casablanca Jungle – Malca ( En concert le 14 décembre au point Éphémère )

Your summer dream – The Beach Boys

Just like a summer cloud – Kacey & Clayton

Maximum Penetration – Crocodiles

You’ll never find another like mine – Lou Rawls

Mahna, Mahna – Cake