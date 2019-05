TriFaZé#17: Baptiste W. Hamon, Rovski, P. Desphelippon // 3.05.19

Pour notre 17ème TriFaZé nous recevons Baptiste W. Hamon, le duo Rovski et Patrice Desphelippon du Cours Florent Musique.

Cette semaine, notre premier invité est Baptiste W. Hamon.

Après un premier disque très country sorti en 2016, « L’insouciance », il revient avec un nouvel album « Soleil, soleil bleu » toujours nourri d’americana, mais aux sonorités plus modernes. Sur ce disque longuement mûri, il croise sa voix à celle de Will Oldham mais aussi de Miossec.

Rovski est un duo féminin composé de Sonia Nemirovsky et d’Olive Perrusson. Leur premier EP, « Mangroves », révèle un univers foisonnant, onirique, à la fois libre et élégant, électronique et organique.

On connaît le cours Florent essentiellement pour ses cours d’art dramatique. Cependant d’autres formations y sont dispensées, que ce soit en comédie musicale ou en musique. Patrice Desphelippon vient nous parler de ce cursus de 3 ans au Cours Florent Musique.

Les coups de cœur de l’équipe de rédaction sont ce mois-ci le chanteur suisse LiA pour son quatrième album « Des feux des fous », Ladylike Lily pour son étonnant projet pour enfants « Echoes », le producteur de musique électro aux esthétiques rétros Miel de Montagne pour son premier album éponyme, et enfin les cultissimes Jean-Pierre Kalfon et Jad Wio pour leur concert prévu ce mois à Paris.