TriFaZé #3: Tim Dup, Emile Bilodeau, Florent Bony

Une fois n’est pas coutume, nous étions en différé ce vendredi 1er décembre 2017. Deux sessions d’enregistrement ont été nécessaires à la préparation de notre émission riche en talent et en actualité. Deux réal aussi « à la Raph technique » et « à la Hugolin technique également »; tu comprendras si tu écoutes l’émission…

La joie et le bonheur fut immense! Quel honneur pouvoir recevoir dans notre toute jeune émission un artiste comme Tim Dup ! 22 ans… Et déjà cette maturité d’écriture qui solarise cette jeunesse incandescente. 22 ans… Et voici un répertoire qui s’écoute sous l’arc divin de l’oxymore : « Soleil noir » ; « Une envie méchante » ; « Un peu de mélancolie heureuse ». 22 ans… C’est ainsi qu’il se présente avec ses rêves et ses espoirs qui forment la jeunesse, ainsi que ses doutes qui poussent aux vertiges du grand huit. 22 ans… Et pourtant déjà auto proclamé ramasseur de souvenirs, ce qui signife plus précisément expert en observation, disciple de l’infra ordinaire, qui selon Georges Perec consiste à questionner et scruter l’habituel.

Dans le cadre du festival Aurores Montréal qui se déroulera à Paris du 03 au 09 décembre nous recevons Emile Bilodeau et Florent Bony:

Groupe sanguin O Négatif, donneur universel rempli de promesses, Émile Bilodeau est un grand optimiste et, n’ayons pas peur des mots, un phénomène rare. À 20 ans à peine, ce n’est rien d’autre que du sang neuf qui lui coule dans les veines. Après quelques années à jouer de la batterie dans le sous-sol chez ses parents, il empoigne un jour une guitare qui se trouve à portée de main et y compose sa première chanson : il a alors 16 ans.

Florent Bony, directeur du festival Aurores Montréal et de Kalima production est un passionné de musique francophone. En bon professionnel de la profession, il défend avec son équipe les artistes qu’il représente, mène à bien ses projets avec passion et acharnement. Fin programmateur, il sait également réunir la crème de la musique francophone sur un même plateau, pourvu qu’elle puise ses racines des deux cotés de l’atlantique…

L’artiste découverte du mois s’appelle Rosie Marie, nous la découvrons avec son titre « Le temps ».