Thelma et Louise : Sexualité & plaisir féminin // 3.09.2019

Le plaisir féminin a longtemps été au mieux, mystifié, et au pire, complètement nié. Comment les femmes aujourd’hui se réapproprient leur corps et leur jouissance? Connaissons-nous une nouvelle révolution sexuelle? Depuis #Metoo et #BalanceTonPorc, la question du consentement et du désir féminin a été ramenée au coeur du débat… Pour autant, les pratiques et les mentalités évoluent-elles vraiment?

Avec nos deux invitées, Elvire Duvelle-Charles, activiste et co-réalisatrice de la série documentaire Clit Révolution, et Alexia Bacouel, sexothérapeute, co-fondatrice de l’association Cabinet de curiosité féminine et auteur du livre Les Dessous du Plaisir, nous nous penchons sur les nouveaux discours émergents sur la sexualité féminine, et nous demandons si oui ou non, ils changent en profondeur la société dans laquelle nous vivons.

Plaisir féminin 2.0

Avec elles, nous explorons les multiples facettes du plaisir féminin, et la manière dont cette question est revenue sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux, instagram en tête. Le clitoris, ce grand oublié, qui n’a intéressé personne pendant longtemps, est de plus en plus scruté, étudié, relayé à coups de hashtags. Et grande victoire, depuis cette année, les manuels scolaires le représentent enfin ! Elvire Duvelle-Charles et Alexia Bacouel nous en dressent la petite histoire et évoquent la place des réseaux sociaux dans cette petite révolution. Nous abordons aussi des thèmes directement liés au plaisir, et qui reviennent, sur le devant de la scène depuis quelques mois : le consentement, les douleurs pendant les rapports sexuels ou encore la question de la masturbation féminine.

Enfin, nos interlocutrices tentent de répondre à une épineuse question, celle de l’injonction au plaisir. Dans une société où le plaisir féminin est partout mis en avant, a-t-on encore le droit de ne pas jouir ? Comment faire pour que les femmes n’entrent pas dans le jeu de la performance ? Nos invités se questionnent sur ces changements de société, si complexes.

Enfin, nos chers chroniqueurs sont aussi de la partie : Cha Postroff pousse sont coup de gueule de rentrée, Kathleen nous propose un agenda culturel et militant. Pour finir, Matthieu le macho s’invite dans la matinale de France Inter … tout un programme !

On vous embrasse et on vous souhaite une belle rentrée, pleine de liberté !

Thelma et Louise