Thelma et Louise : Menaces sur l’avortement // 30.10.2018

Pour ce trente-huitième épisode, on se penche sur un sujet grave, à la fois intime et politique : l’avortement. Légal en France depuis le 17 janvier 1975, l’avortement connaît de nombreuses attaques politiques et médiatiques depuis plusieurs semaines. Dernière en date, le Docteur Bertrand de Rochambeau, président du syndicat national des gynécologues-obstétriciens, qui a déclaré à la télévision ne pas vouloir pratiquer l’avortement, invoquant sa clause de conscience. A l’autre bout du monde, c’est le Sénat argentin qui a voté contre la légalisation de l’avortement, le 9 août dernier. On écoute Clémence, une franco-argentine, qui nous raconte son inquiétude et les avortements clandestins pratiqués dans son pays. Des actes dangereux pour les corps des femmes, et extrêmement traumatisants.

Notre invitée, Danielle Gaudry, gynécologue et militante au Planning familial, analyse cette poussée réactionnaire afin de comprendre pourquoi l’avortement a subi tant d’attaques dernièrement. Elle évoque notamment le rôle joué par des sites de « pro-life », très bien référencés sur internet et qui sont de réels instruments de propagande anti-avortement.

Quelle contraception pour quelle femme ?

Avec Danielle Gaudry, on évoque aussi la question de la contraception. Le choix de la bonne contraception pour chaque femme est essentiel pour vivre une sexualité libre et épanouie. Que faire lorsque gynécologues et patientes ne se comprennent plus ? Danielle Gaudry nous explique le fossé générationnel qui existe parfois entre les patientes et leur médecin, notamment au sujet de la pilule. Critiquée pour ses effets secondaires sur la santé, la pilule est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années.

Nos chroniqueurs chéris seront aussi de la partie : Cha Postroff pousse un coup de gueule contre le féminisme marketée, Barbiche nous livre des conseils culture à dévorer sous la couette. Claire, notre nouvelle venue, analyse le regard des autre sur son corps de femme enceinte. Des regards pas toujours bienveillants et qui révèlent encore une fois le contrôle que la société cherche à exercer sur le corps de la femme.

Enfin, notre macho Matthieu nous livre quelques réflexions sur la contraception masculine. Car une question demeure : pourquoi serait-on les seules à s’y coller ?

Sur ces bonnes paroles, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine !

Thelma et Louise