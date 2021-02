Thelma et Louise : l’information féministe à l’heure de #MeToo // 16.02.2021

Qu’est-ce que l’information féministe ? Et comment la fabrique-t-on ? À l’heure où les vagues #MeToo, #MeTooGay, #MeTooInceste, provoquent la sortie de centaines de témoignages, est-il possible d’avoir des médias qui traitent l’actualité d’une manière plus égalitaire et plus féministe ?

C’est la question que nous avons choisi de nous poser ce mois-ci. Vous avez peut-être pu voir que plusieurs médias féministes ont leur entrée dans le paysage médiatique français : l’agence de presse internationale des Glorieuses IMPACT, la revue féministe La Déferlante, ou encore la revue Gaze. Il existe de nombreux autres exemples.

Mais est-ce qu’on peut traiter l’actualité lorsqu’on est traversé.e par son engagement féministe ? Spoiler : Oui, et de manière innovante ! C’est l’intime conviction de nos invitées: Clarence Edgar-Rosa, fondatrice de la revue Gaze, et Marion Pillas, co-fondatrice de la revue La Déferlante.

En effet, elles sont convaincues que traiter de l’information sous un angle féministe, c’est traiter de nouveaux angles d’attaques, trop peu exposés dans le paysage médiatique actuel. Et que tous les sujets sont traitables sous un angle féministe. Les sujets sont donc nombreux à explorer, et elles le montrent. D’autant plus que les sujets qui touchent au féminisme, aux violences sexuelles, à l’absence de femmes dans certains milieux, sont encore trop peu pris au sérieux dans une partie des grandes rédactions françaises. Le militantisme féministe n’empêcherait donc pas d’être journaliste et de traiter de l’actualité.

Et au milieu de tout ça, il y a bien sûr nos excellentes chroniqueuses ! Claire et son Mot de la Femme, qui nous expliquera le mot information, et Lina qui reviendra sur l’absence problématique des femmes dans le Comité d’organisation des JO 2021.

Mais trêve de bavardages, nous vous laissons découvrir l’émission.

Bonne écoute !

Pauline Linard-Cazanave & Marine Gibert