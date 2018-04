Thelma et Louise : Le rap est-il féministe? // 17.04.2018

La musique rap est souvent considérée comme sexiste, violente et homophobe. On l’a vu récemment avec les polémiques autour des rappeurs Orlesan et Damso. C’est vrai, les exemples de morceaux dans lesquels les femmes sont objectifiées, insultées, réduites à leurs corps sont nombreux (“J’vais te marie-trintigner”, ou encore le fameux “t’écarte les cuisses pour un Filet O’Fish”). Cela fait-il pour autant du rap le style de musique le plus sexiste? Pourquoi les rappeurs s’inscrivent-ils dans ces codes d’hyper-virilité, et est-ce que cette tendance évolue?

Avec nous pour en parler, Eloïse Bouton, ancienne Femen et fondatrice du média Madame Rap, pour donner de la visibilité aux femmes dans le rap. Dans cette émission, on essaie d’interroger et déconstruire les clichés que l’on a tous sur la culture rap et le hip-hop. L’objectif est aussi de voir en quoi le rap peut devenir un outil de lutte contre le sexisme. Bien entendu, on s’intéresse à la place des femmes dans ce milieu : qui sont-elles, comment s’imposent-elles et parviennent-elles à renouveler le genre? On vous recommande une pléiade de jeunes artistes talentueuses & badass à suivre de toute urgence!

Ne manquez pas ce nouvel épisode, diffusion mardi 17 avril à 20h sur Radio Campus Paris (93.9!)