Thelma et Louise : Femmes des quartiers populaires // 15.05.2018

Pour le 33ème épisode de Thelma et Louise, nous avons le plaisir de recevoir Nassira El Moaddem, journaliste et directrice du Bondy Blog. Elle dirige le Bondy Blog depuis maintenant un an et demi, un journal en ligne dont le but est de faire émerger une parole différente sur les quartiers populaires afin de lutter contre la stigmatisation dans les médias.

Pourquoi les femmes issues des quartiers populaires ont-elles plus de mal à s’insérer sur le marché du travail ? Quelles difficultés supplémentaires rencontrent-elles au quotidien ? Et surtout pourquoi souffrent-elles d’une stigmatisation incessante dans les médias ? Nassira El Moaddem nous livre son analyse.

Femmes issues des quartiers populaires : la stigmatisation dans les médias

On écoutera notamment un petit mix de politiques, journalistes, éditorialistes, de droite, comme de gauche, qui critiquent de manière virulente le port du voile. Depuis quelques années, la société français semble avoir basculé vers une obsession identitaire et les médias ont suivi ce mouvement, parfois en négligeant leur travail d’enquête ou de reportage. On peut notamment rappeler l’affaire du burkini à l’été 2016 qui avait défrayé la chronique, faisant la une des grands médias nationaux pendant plusieurs semaines… Et une question, sous-jacente : pourquoi le voile cristallise-t-il autant de tensions et prend-t-il autant de place dans les médias ? N’est-ce pas le signe d’une démocratie qui s’essouffle ?

Et puis bien sûr, nos chroniqueurs chéris seront aussi de la partie pour livrer leurs coups de coeur et leur coups de gueule : Mahaut dans la chronique « Ragnagnas » analysera le machisme dont sont empreints certains mouvements sociaux, tandis que Barbara dressera un agenda culturel alléchant pour préparer notre été. Enfin, Mathieu, notre Macho, reviendra sur le mouvement inquiétant des Incels…

Get ready !