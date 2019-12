Thelma et Louise : Féministes et musulmanes // 26.11.19

Depuis plusieurs semaines, les femmes musulmanes sont pointées du doigt en France. Le voile est l’objet de toutes les critiques. Il est présenté comme le porte-drapeau d’un islam politique. Un symbole d’oppression de la femme. On entend ici et là que les femmes musulmanes seraient « obligées de le porter ».

A Thelma et Louise, ce traitement médiatique nous a beaucoup choqué. Car il donnait peu, si peu, la parole aux femmes. Absentes des médias, à l’exception de Sara El Attar sur C news, leur parole n’existait pas. Les femmes musulmanes étaient sans cesse invisibilisées. 85 débats sur le voile et aucune femme voilée invitée.

Sans préjugés, nous avons donc décidé de leur tendre le micro. Deux militantes féministes et musulmanes, membres de l’association Lallab, Fatima Bent et Laura Cha, viennent raconter leur quotidien de femmes musulmanes aujourd’hui en France. Le racisme, les remarques déplacées, la mauvaise image véhiculée par les médias. Mais aussi leurs interrogations, leurs cheminements personnels, et parfois leurs doutes.

Peut-on conjuguer féminisme et pratique de sa foi ?

A cette question, l’association Lallab répond par l’affirmative. Fatima Bent et Laura Cha nous racontent comment elles ont concilié leur foi et leurs convictions féministes. Loin des stéréotypes, elles se confient. Et leur discours est empreint d’une grande sincérité. L’émission n’a pas pour vocation de trancher une question si complexe. Mais simplement d’écouter ces femmes, qui se battent au quotidien pour défendre leur droit à vivre leur spiritualité. Nous évoquons aussi avec elles la manière dont le voile a été perçu au sein même du mouvement féministe. Ont-elles été choquées par l’absence de prise de position de certaines figures du mouvement ? Comprennent-elles la réticence de certaines féministes au sujet du voile ? Nous abordons, dans un débat libre, toutes ces questions.

Nos chroniqueurs chéris sont aussi de la partie. Cha Postroff revient sur la marche contre les violences sexistes et sexuelles, Kathleen dresse un agenda culturel et militant très actif pour ce mois de décembre. Enfin, notre macho Matthieu revient sur une petite polémique qui a agité le monde féministe et qui ne manquera pas de vous faire sourire …

On vous embrasse et surtout restées connectées, on arrive en décembre avec plein de surprises

Thelma et Louise