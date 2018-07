Thelma et Louise : Être femme au pays des sciences // 24.07.2018

Depuis la création du prix Nobel, en 1901, moins de 3% des récompenses dans le domaine scientifique ont été remises à des femmes. Pourquoi les femmes sont-elles si peu représentées dans le milieu scientifique? Et pourquoi les rares qui parviennent à s’y faire une place voient régulièrement leurs contributions niées, minimisées, voire carrément attribués à des hommes?

Avec nous en studio, deux invitées : Seraya Maouche, co-fondatrice de l’association Ethique et Intégrité qui lutte contre la fraude scientifique, et chercheuse en bioinformatique, ainsi que Marion Langlois, étudiante en ingénierie numérique à l’ISEP et marraine au sein de l’association Elles Bougent, qui milite pour susciter des vocations féminines dans l’ingénierie.

Ensemble, on se penche sur le problème de la sous-représentation des femmes, et sur les nombreux obstacles qui peuvent exister au cours d’une carrière : inégalités salariales, manque de reconnaissance, absence de responsabilités… On évoque aussi le travail crucial des associations qui tentent d’inverser la tendance, et de combattre les stéréotypes dès le plus jeune âge pour encourager les filles à s’orienter vers des métiers scientifiques et technologiques.

Coupe du monde & Summer Body

Bien sûr vous retrouverez notre bande de chroniqueurs survoltés pour passer un été chaud sur les ondes de Radio Campus Paris! Cha pousse son traditionnel coup de gueule, et cette fois-ci , elle s’adresse aux supporters de foot qui ont trouvé amusant de tripoter deux-trois meufs en descendant les Champs Elysées, après la victoire des Bleus en Coupe du monde. #MeTooFoot

Quant à la douce Barbiche, elle s’en prend à l’injonction insupportable du Summer Body. Vous savez cette petite voix qui revient comme une rengaine chaque été… Notre chroniqueuse nous dit quelles lectures privilégier sur la plage, pour enfin envoyer valdinguer nos complexes.

En fin d’émission, retrouvez Matthieu notre Macho, plus en forme que jamais. Il nous livre sa version bien à lui de l’affaire Benalla… Et ça vaut le détour.

Enjoy, et bel été à toutes & tous!

Programmation musicale

Retrouvez nos deux coups de coeur de l’été :

Sn4tch ft. Justine – « Match nul »(2018)

Nu Guinea – « Ddoje Facce » (2018)