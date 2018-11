Tes cliques et tes claques : Jules en Birmanie // 12.11

Passionné d’histoire et de géographie, Jules revient sur l’histoire coloniale du pays, autrefois occupé par les Britanniques. De cette époque, il reste encore de nombreux témoins architecturaux. Et puis, évidemment, il y de nombreux temples à visiter puisque près de 90% de la population birmane est bouddhiste. Même si, compte tenu du sort réservé actuellement aux musulmans Rohingyas, on ne saurait oublier qu’il existe également de nombreuses minorités ethniques en Birmanie.



Contrairement aux autres pays d’Asie du Sud-Est, pour Jules, la Birmanie reste un pays relativement cher ; une petite déception d’autant que la nourriture n’est pas le principal atout du pays. Pour autant, Jules garde un très bon souvenir des repas qu’il a pu partager avec des familles, lors de treks. De son voyage, Jules a rapporté plusieurs souvenirs, parmi lesquels : des cheroots, des cigares assez fins roulés par les femmes du lac Inle ; des longyi, des sarongs portés par les hommes ; le livre « La vallée des rubis » de Joseph Kessel (en français !) et une carte de la Birmanie écrite en birman. Mais surtout, il a pris l’habitude de boire du thé blanc !

Programmation musicale : Thinking of a place de The War on drugs de The War on drugs Musique birmane Réalisation & diffusion : Ecriture, montage, voix : Inès Edel-Garcia Durée : 15 min environ Emission diffusée le 11 novembre 2018