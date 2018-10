Tes cliques et tes claques : Jérôme en Albanie // 15.10

JavaScript is required.



Pour cette première émission de la saison 2018-2019, direction l’Albanie où Jérôme a séjourné durant l’été. Désireux de voyager de façon plus « écolo », il voulait rejoindre l’Albanie sans prendre l’avion. Avec son ami, il sont donc passés par l’Italie et la Grèce en empruntant trains et bateau mais aussi en faisant de l’autostop.

Une fois en Grèce, ils ont longé la côte Adriatique en passant par Sarandë et Dhermi. Puis, ils se sont rendus à Berat, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de redescendre vers le Sud-Est pour randonner vers Përmet. Après ça, ils ont fait du stop jusqu’à Korçë et ont séjourné quelques jours autour du lac d’Ohrid, à cheval entre l’Albanie et la Macédoine. A la fin, ils sont passés à Tirana, la capitale depuis 1920 seulement, et ont terminé par quelques jours dans les montagnes du Nord, vers Theth, dans la province de Shkodër.

Si Jérôme a été déçu par la Riviera albanaise très touristique et très urbanisée, en revanche, il a adoré les parties montagneuses des terres intérieures, beaucoup plus préservées. Au programme : des randonnées, des nuits de camping sauvage et des baignades dans les canyons. Il a aussi été agréablement surpris par Berat, une ville construite dans la pierre, ainsi que par Tirana où il a pu profité d’un concert endiablé.