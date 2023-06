Sortir de prison // Episode 1 : Le continuum carcéral

Ce premier épisode nous emmène à la rencontre des femmes de la ferme Emmaüs Baudonne. Grace à ce dispositif, que nous découvrons dans les trois épisodes de ce documentaire sonore, des femmes initient leur fin de peine de prison dans une alternative à la prison.

Avec la méthode de la création recherche, la chercheuse en sociologie Natacha Chetcuti-Osorovitz et la doctorante en arts du spectacle Elodie Hervier sont allées dans la ferme pour rencontrer les femmes résidentes et salariées.

Le documentaire créée un contact entre les notions de sociologie décrivant les parcours carcéraux des femmes en prison et l’expérience sensible et alternative de cette ferme. Le premier épisode questionne la notion de continuum carcéral. Nous ne sommes plus en prison mais nous y sommes toujours. Les stigmates de la prison apparaissent dans le quotidien de ce lieu. Il est question de réinsertion mais les femmes sont encore en train d’exécuter leurs peines. Sous écrou, elles préparent leur sortie.

Nous entendons les récits de la sortie de prison et l’arrivée aux champs par des extraits d’entretiens, des traversées de la ferme, et le parcours du maraîchage de la cueillette à la vente.

La réalisation a été permise par l’accueil et la contribution des équipes et résidentes de la ferme Emmaüs Baudonne que nous remercions tout particulièrement. Ce documentaire est produit par La scène de recherche de l’Ecole Normale Suppérieur Paris-Saclay, et la compagnie le feu au Lac. En partenariat avec la DRAC nouvelle Aquitaine, le département de recherche en sciences humaines et sociales de l’école Normal supérieur Paris-Saclay et Radio Campus Paris.

Sont entendues dans cet épisode Alice et Florence, résidentes de la ferme Emmaüs Baudonne, Maria Ortego et Gabi Mouesca.

Écriture et Réalisation: Natacha Chetcuti Osorovitz & Elodie Hervier // Voix de Barbara Osorovitz // Aide à la réalisation et au montage: Emilie Maksaymous et Mickael Bernard. Remerciements à Juliette Binoche, Pascale Corrieri et Volny Fages.