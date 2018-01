Sonates : la Première Guerre mondiale // 14.01.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre septième émission, diffusée le dimanche 14 janvier, est consacrée à la musique pendant la Première Guerre mondiale. Invitée : Karine Lethiec, directrice artistique de l’ensemble Calliopée.



Ce thème s’inscrit pleinement dans l’année commémorative que va être 2018 ! Et pour cette première émission de l’année, nous avons choisi de parler de la musique classique pendant la Première Guerre Mondiale.

En 1914, l’Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles et forment des alliances. L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Empire Ottoman, les empires centraux, s’opposent au Royaume-Uni, à la France et à la Russie. Le 28 juin 1914, l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné, ce qui déclenche le jeu de ces alliances et débouche sur une guerre mondiale. En 1915, la guerre qu’on croyait éclair se transforme en guerre de positions, sur le front, les morts sont de plus en plus nombreux. Cette guerre totale a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu’à alors, impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions que toute guerre auparavant. Environ 10 millions de civils et de militaires sont morts, 20 millions ont été blessés. La guerre s’achève avec l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1917 et notamment avec le traité de Versailles.

Comme l’a écrit un soldat durant la guerre : “la musique donne accès au beau” contrairement au “son moins harmonieux des canons”. On ne s’en doute pas mais la musique prenait une part importante dans la vie des soldats lorsqu’ils s’éloignaient du front pour prendre du repos. Certains soldats étaient même de grands musiciens classiques, et ont malheureusement été oublié par la suite. Ce dont on se doute moins, c’est que le monde de l’art, et plus spécifiquement de la musique classique, a été profondément bouleversé par la Première Guerre Mondiale. A l’arrière, les musiciens, les artistes se déchirent. Au front, de nouvelles formes musicales arrivent, comme le jazz importé par des soldats noirs américains venus au front, dont le célèbre James Reese Europe.