Sociologie historique des bagnards de Guyane // 03.06.2021

La saison 2020 – 2021 n’aura pas seulement été celle du coronavirus pour Les voix du crépuscule, elle aura aussi été celle de l’Amazonie.

En février nous étions en Guyane chez les Teko, pour parler de leurs pratiques musicales. Ce mois de juin nous retournons en Guyane mais cette fois-ci côté bagne, parce que la Guyane ce n’est pas que les autochtones, la colonisation, l’esclavage et la fusée Ariane, c’est aussi ce célèbre bagne qui a reçu du XIXème siècle jusqu’en 1953 des dizaines de milliers de condamnés dans des conditions indignes d’une démocratie.

Mais le tout est lié, car le bagne faisait précisément partie de l’entreprise coloniale et entendait se substituer à l’esclavage fraîchement aboli.

Comment ce projet d’utiliser la Guyane comme terre de relégation pour les condamnés jugés les plus dangereux a-t’il vu le jour au XIXème siècle, selon quelles modalités, comment cela a-t’il participé de l’entreprise coloniale, quelles étaient les relations avec les populations locales et quelle était la vie des bagnards, ce sont toutes ces questions que nous allons tenter d’aborder ce jeudi 3 juin 2021 de 20h à 21h sur Radio Campus Paris 93.9FM.

Avec Jean Lucien Sanchez, docteur en histoire. Chargé d’études historiques au ministère de la justice (DAP) et chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, il travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la 3e République.