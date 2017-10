Ligue des Albums Incompris : Simon & Garfunkel // 05.12.2015

Mes bien chers auditrices et auditeurs, j’espère que vous êtes prêts à une claque sonore d’une ampleur sans égal.

Il y a bien des typologies d’albums incompris. Les anecdotiques, les -vraiment- inconnus, les mal-aimés, les cultes, mystérieux, avant-gardistes ou borderline, et j’en passe. Mais le dernier album de Simon & Garfunkel, lui, se range dans une catégorie bien à part. A l’image d’albums d’Elton John ou d’XTC, groupes connus dont on a pu parler ici, l’album studio de la fin de Simon & Garfunkel relève lui d’une catégorie de célébrités, mais en puissance 10. Album de tous les records à l’époque, resté depuis ovationné, je pense qu’il est aujourd’hui largement sous-estimé et oublié.

Il est temps de dépoussiérer ce monument de la pop : le duo culte n’est plus tant à la mode, et garde son image de folk vieillie. C’est faux ! Cet album, c’est celui qui fait regretter qu’il n’y en ait qu’un comme ça, c’est l’album d’un nouvel âge pour le duo, qui sera leur feu d’artifice.

On se retrouve pour en démêler les légendes, les histoires et les secrets vendredi, à 18h55 sur les ondes les gugusses.