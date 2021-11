Sex Innovation

Depuis des décennies, les modèles amoureux et la sexualité évoluent dans nos sociétés. Sextoys connectés, poupées sexuelles, jeu de simulation amoureux, la technologie a une place centrale dans l’intimité de certains. Simple mode, ou transformation sociale ? L’équipe de L’Atome tente de répondre à cette question avec Agnès GIARD, anthropologue, spécialiste du Japon contemporain à l’Université Paris-Nanterre et l’Université Libre de Berlin.

Au programme :

[EDITO] Les sextoys d’hier à aujourd’hui – par Jade ADIL

[INTERVIEW] Amour et sexualité au Japon – par Gaspard DELARUELLE

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Vadim IELKIN

[INTERVIEW] De nouveaux modèles amoureux – par Gaspard DELARUELLE

[CHRONIQUE] La science de rupture selon Bachelard – par Simon WEIL

En savoir plus :

Agnès GIARD a coordonné la rédaction de Amours Augmentées, Terrain 75, septembre 2021 : explorant une dimension peu étudiée du « rapport » aux objets — le rapport amoureux —, ce numéro décrypte les scénarios qui permettent aux humains d’avoir des liaisons avec toutes sortes de partenaires : squelette, orgue, arbre, voiture, chatbot ou bonhomme en massepain…

Elle contribue également au projet EMTECH (Emotional Machines: The Technological Transformation of Intimacy in Japan). Ce projet est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) sous le Programme Cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020 (accord de financement 714666).

Attachée de production : Joanna BLIN