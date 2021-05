Secrets Livrés #12 : Strokes of Genius et la Poésie du Tennis

Dimanche 10 janvier 2021, on se retrouvait sur les ondes de Radio Campus Paris pour le tout premier épisode de cette nouvelle année. A cette occasion, je vous parlais de tennis. Dans cette émission (la première d’un feuilleton en deux parties), j’essaie de vous convaincre, tout simplement, qu’il est le meilleur sport du monde.

En prenant pour point de départ le livre de Jon L. Wertheim, Strokes of Genius, j’explore avec vous le contexte d’un des matches les plus célèbres de l’Histoire du tennis : la finale de Wimbledon 2008, disputée entre Roger Federer et Rafael Nadal.

Dans cette émission, vous entendrez parler de l’émergence de ces deux joueurs, aujourd’hui devenus légende, mais aussi de certains de leurs prédécesseurs, non moins fabuleux, tels que Björn Borg et John McEnroe. Vous entendrez aussi parler de Grand Chelem – si ça ne vous parle pas, n’ayez crainte, je vous explique tout – et, forcément, de Wimbledon, l’un des tournois les plus prestigieux du circuit.

Illustration : @verycoolgal