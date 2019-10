Secrets Livrés #1 : L’Attrape-Coeurs et le Rêve Américain

Dimanche 20 octobre, c’était l’inauguration de Secrets Livrés, la nouvelle émission littéraire, historique, sociale et artistique (rien de moins) de Radio Campus Paris ! Un épisode : un livre, une époque, une histoire.

Dans ce premier opus, on vous parle du célèbre (et unique !) roman de J.D Salinger, L’Attrape-Coeurs, publié en 1951, en plein milieu des Fabulous Fifties aux Etats-Unis. A l’époque, on s’amuse, on achète, on célèbre la fin de la Seconde Guerre, mais… on a peur. Les méchants Communistes et leur bombe atomique effraient les grands et les petits. Alors on resserre les rangs – on se concentre sur l’âme des Etats-Unis et on s’accroche, envers et contre tout (et tous), au Rêve Américain.

On en rêve encore, et pourtant, il a bien changé. La professeure d’Université Morgane Jourdren est l’invitée de ce premier épisode, et nous parle de cet idéal protéiforme qui fascine autant qu’il révolte. Elle nous parle aussi de cinéma, d’adolescence, et de cet étalement urbain si particulier, censé rapprocher la famille américaine de Dieu.

Dans cet épisode, vous entendrez : une publicité d’époque pour de la crème fouettée, une campagne de prévention contre la bombe atomique soviétique destinée aux enfants (rassurant), un discours de Roosevelt et une chanson sur le Baby-Boom. Entre autres.

***

Morgane Jourdren est professeure d’Université, maître de conférence en littérature anglaise et anglo-saxonne à l’Université d’Angers. Son travail de recherche porte, entre autres, sur le Rêve Américain et ses représentations dans le cinéma et la littérature, ainsi que sur la question de l’identité et le travail de Charlie Chaplin.

Vous pouvez retrouver son travail ici et ici

Un article lié à Secrets Livrés ici.

Les travaux du laboratoire auquel elle est rattachée ici.

Retrouvez l’actualité de Secrets Livrés sur Twitter sur @SecretsLivres