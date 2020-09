Scène ouverte // Des salons mondains au bar du coin // 28.09.2020

C’est la rentrée pour Scène Ouverte !

En ce dernier lundi de septembre, Scène Ouverte s’intéresse à cette rentrée toute particulière qui se joue dans les théâtres parisiens… Mais pas que !

En ces temps de mesures sanitaires, de nombreux théâtres ont pu reprendre leur programmation, jauge réduite et mesures de distanciation incluses après la période de confinement. Et pendant ce temps là, d’autres lieux ont pris le relais du spectacle vivant, comme les bars, les cafés, renouant une tradition vieille comme le monde du lien entre spectacle et établissements où la convivialité est de mise.

Nous avons choisi d’inviter les membres de trois propositions qui ont été mises à l’arrêt pendant cette période de confinement, en lien avec une pratique dans des lieux hors-sol du théâtre institutionnel et qui font leur rentrée en ce mois de septembre :

Kévin Maille et Chloé Groussard, comédiens du spectacle L’empereur des Boulevards, pièce de théâtre musical sur la vie de Georges Feydeau, mis en scène par Olivier Schmidt au Théâtre Montmartre Galabru, Paris 18°.

Anaïs Heluin, créatrice du Festival Tournée Générale, festival d’art en bars, qui propose des concerts, performances et spectacles de rue dans des bars et café de la Vallée de Fécamp dans le 12° arrondissement de Paris.

Cécile Laforest et Grégoire Peyrot, co-autrice et auteur du spectacle Y’a pas mort d’homme, seule en scène programmé à la Comédie des 3 Bornes dans le 11° arrondissement.

___________________

Programmation musicale :

I am what I am – Gloria Gaynor

Réalisation : Joseph Hascal

Présentation : Thibaut Marion et Flavie Bitaud

Photo : Café de Paris – Cyril Fourreau