Sans Visage #8 Gronde l’orage // 02/05/2019

SANS VISAGE

#8 – Gronde l’orage

de Charlotte Viguié et Simon Marry

Clara et Peter parviennent à retourner en 2029 ; malgré les détours qu’ils ont pu faire à travers différentes époques. C’était sans compter la tête de l’Électron Libre fraîchement mise à prix et de mystérieux éclairs concentrés sur un toit d’immeuble parisien… L’heure est venue pour le justicier de se confronter à la plus grande menace libérale qu’il lui ait été donné d’affronter.

Clara : Charlotte Viguié

Peter/l’Électron Libre : Simon Marry

Zeus : Eliott Janon

Journaliste : Antonin Simard

Témoin : Maxime Fassiotti

Sans Visage revient exceptionnellement le mardi 9 juillet, 18h sur le 93.9FM.